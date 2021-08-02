الظهراوي: فلسطين هي القضية المحورية والمركزية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني محمد الظهراوي أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية.وقال، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، مع رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين عصام يوسف إن القضية الفلسطينية كانت وما تزال على رأس أولويات الملك عبد الله الثاني، حيث كانت حاضرة في جميع المحافل والزيارات الرسمية التي يقوم بها باعتبارها مفتاح أمن واستقرار المنطقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد الظهراوي على أننا أحوج ما نكون لتكاتف الجهود لإعادة توجيه البوصلة والاهتمام الدولي للقضية الفلسطينية، قائلا إن "فلسطين النيابية" تسعى دوما لتأسيس شراكة حقيقية مع جميع المنظمات والمؤسسات الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.