شؤون فلسطينية

إصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الاثنين، مواطن بكسور عقب ملاحقته من قبل مجموعة من المستوطنين في بلدة عراق بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" لاحقت المواطن مؤمن حسام عاهد الفقيه خلال تواجده في منطقة الصومعة من أراضي عراق بورين، ما أدى إلى اصابته بكسور عقب سقوطه عن إحدى الصخور، وجرى نقله الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا البغل الذي يعود للمواطن الفقيه عقب ملاحقته، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وتتعرض عراق بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا" و"يتسهار" المقامتين على أراضي القرية.

وأقيمت مستوطنة "براخا" في عام 1983م، إلى الجنوب من مدينة نابلس؛ وتتبع لحركة "غوش أمونيم".

 وعلاوة على اعتداءات مستوطني "براخا"، تنطلق أيضا من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.

وترتبط مستوطنة "يتسهار" بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يمنع المواطنون المرور منها، أو حتى الوصول إليها.

أخبار ذات صلة

الظهراوي: فلسطين هي القضية المحورية والمركزية

الظهراوي: فلسطين هي القضية المحورية والمركزية

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم أقسام الأسرى في (عوفر وايشل والنقب)

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم أقسام الأسرى في (عوفر وايشل والنقب)

أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

إضراب شامل ووقفة في بيتا للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الشرفا

إضراب شامل ووقفة في بيتا للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الشرفا

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى

الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة والتواصل مع شخصيات فلسطينية

الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة والتواصل مع شخصيات فلسطينية

شاهد: الإعلان عن موعد عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي والجعبري بالخليل

شاهد: الإعلان عن موعد عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي والجعبري بالخليل

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً شرق بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

أكثر من 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

إصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

إضراب شامل ووقفة في بيتا للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الشرفا

إضراب شامل ووقفة في بيتا للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الشرفا

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً شرق بيت لحم

مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً شرق بيت لحم

محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات &#34;الداخلية&#34; لإعلان نتائج الثانوية العامة

محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات "الداخلية" لإعلان نتائج الثانوية العامة

حركة الأحرار: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

حركة الأحرار: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

&#34;المالية&#34; بغزة: لا موعداً محدداً لصرف رواتب الموظفين بالقطاع

"المالية" بغزة: لا موعداً محدداً لصرف رواتب الموظفين بالقطاع

هيئة الأسرى لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين

هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين

منوعات

سمية الخشاب تثير ضجة على السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة

سمية الخشاب تثير ضجة على السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ &#34;استودعتكم الله&#34;

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ "استودعتكم الله"

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

عربي

جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب

جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب

زلزال بقوة (4.5) بمقياس ريختر يضرب الكويت

زلزال بقوة (4.5) بمقياس ريختر يضرب الكويت

رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى العسكري

رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى العسكري

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

"الأورومتوسطي": نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان