إصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، مواطن بكسور عقب ملاحقته من قبل مجموعة من المستوطنين في بلدة عراق بورين جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" لاحقت المواطن مؤمن حسام عاهد الفقيه خلال تواجده في منطقة الصومعة من أراضي عراق بورين، ما أدى إلى اصابته بكسور عقب سقوطه عن إحدى الصخور، وجرى نقله الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.وأضاف أن المستوطنين سرقوا البغل الذي يعود للمواطن الفقيه عقب ملاحقته، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين المواطنين وقوات الاحتلال.وتتعرض عراق بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا" و"يتسهار" المقامتين على أراضي القرية.وأقيمت مستوطنة "براخا" في عام 1983م، إلى الجنوب من مدينة نابلس؛ وتتبع لحركة "غوش أمونيم".وعلاوة على اعتداءات مستوطني "براخا"، تنطلق أيضا من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.وترتبط مستوطنة "يتسهار" بعدة شوارع ضخمة، وبطرق التفافية، يمنع المواطنون المرور منها، أو حتى الوصول إليها.