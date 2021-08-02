دولي

نتنياهو: لم أر مثل هذه الميزانية السيئة وسنطيح بالحكومة قريبا

نتنياهو: لم أر مثل هذه الميزانية السيئة وسنطيح بالحكومة قريبا
رام الله - دنيا الوطن
هاجم بنيامين نتنياهو، رئيس حزب (الليكود)، زعيم المعارضة، اليوم الإثنين، ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية.

وفي اجتماع لكتلة الليكود وفق القناة 7 الإسرائيلية، قال نتنياهو: "إن هذه الحكومة الشريرة تكذب على مواطني إسرائيل وهي مستمرة في الكذب عليهم من أجل بقائها".

وأضاف: "قال بينت إنه لن يجلس مع لبيد، وقال ليبرمان إنه لن يرفع الضرائب، وبالطبع فعلوا العكس تمامًا".

وتابع نتنياهو: "لدي خبرة كبيرة في الاقتصاد، وقمت حين كنت رئيس وزراء مع وزير المالية بقيادة إسرائيل إلى اقتصاد حر ومتنامي، لقد أنفقت الكثير من الميزانيات، لكنني لم أر مثل هذه الميزانية السيئة من قبل".

وأوضح أن الميزانية المعتمدة هي عبارة عن مجموعة من المراسيم الاقتصادية ورفع الضرائب ورفع الأسعار.

وأردف قائلا: "خفضنا الضرائب وخفضنا أسعار الكهرباء، وعندما دخلنا أزمة كورونا لم نكتفي برفع الضرائب، بل دعمنا المواطنين، وماذا تفعل الحكومة الحالية؟ رفع أسعار الكهرباء والنقل العام والضرائب العقارية والخبز وفرض" ضريبة على شراء البضائع من الخارج عبر الإنترنت، وضريبة Netflix ، وضريبة على زيارة الأطباء المحترفين، ورفع أسعار المشروبات الغازية، ورفع أسعار المنتجات التي يمكن التخلص منها، بالإضافة إلى كل هذا الإضرار بالمزارعين الإسرائيليين والزراعة.

وأكمل: "بدلاً من خفض الضرائب وتسهيل الأمر على المواطنين الإسرائيليين ، فإنهم يرفعون الضرائب والأسعار ويضرون بالمواطنين الإسرائيليين، ولماذا يفعلون هذا؟ عليهم أن يدفعوا 53 مليار شيكل التي وعدوا بها منصور عباس لبقاء حكومتهم. إنهم يفرضون ضريبة عباس على إسرائيل، ولماذا يجب على مواطني إسرائيل دفع الثمن؟ لا ينبغي، سنطيح بهذه الحكومة قريبا".

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