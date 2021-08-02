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جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب

جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، عن هبوط رحلتها رقم (RJ 508)، هبوطاً اضطرارياً في عمان قبل عشرة دقائق من موعد الهبوط المقرر بسبب جرس إنذار خاطئ.

وقالت الشركة في بيان لها: "تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكباً وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازياً من خلال السلالم العادية إلى الباصات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم"، وفق (قناة المملكة).

وتعمل الشركة حالياً لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مع تأكيدها وضع سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

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