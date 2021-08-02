شؤون فلسطينية

محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات "الداخلية" لإعلان نتائج الثانوية العامة

محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات "الداخلية" لإعلان نتائج الثانوية العامة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، إن المباحث العامة، سنتنشر في كافة محافظات قطاع غزة لضبط أي حالات إطلاق نار في الهواء أو مفرقعات تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة غداً صباحاً.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، "نتمنى أن يكون هناك انضباط من المواطنين بهذه المناسبة، وأي مخالفة للقانون سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعا البزم أبناء شعبنا للإبلاغ عن أي حالات إطلاق نار في الهواء بالاتصال على الرقم المجاني للشرطة "100" أو العمليات المركزية "109".

وأعرب عن أمنيته بأن يكون غداً الثلاثاء يوم فرح وسعادة في كل بيت فلسطيني بنجاح أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.

وأضاف عواد، وفق موقع وكالة (وفا) أن النتائج ستعلن من خلال
المــــــوقع حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

أخبار ذات صلة

حركة الأحرار: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

حركة الأحرار: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

&#34;المالية&#34; بغزة: لا موعداً محدداً لصرف رواتب الموظفين بالقطاع

"المالية" بغزة: لا موعداً محدداً لصرف رواتب الموظفين بالقطاع

هيئة الأسرى لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين

هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين

الخارجية: تفاخر &#34;شكيد&#34; بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

الخارجية: تفاخر "شكيد" بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة

بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة

شاهد: نساء بغزة يلجئن للنوادي الرياضية لتفريغ ما خلفته الحرب

شاهد: نساء بغزة يلجئن للنوادي الرياضية لتفريغ ما خلفته الحرب

&#34;بداية رام الله&#34; تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

"بداية رام الله" تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

التعليم بغزة تُنهي استعداداتها لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021

التعليم بغزة تُنهي استعداداتها لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: تفاخر &#34;شكيد&#34; بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

الخارجية: تفاخر "شكيد" بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة

بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة

شاهد: نساء بغزة يلجئن للنوادي الرياضية لتفريغ ما خلفته الحرب

شاهد: نساء بغزة يلجئن للنوادي الرياضية لتفريغ ما خلفته الحرب

&#34;بداية رام الله&#34; تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

"بداية رام الله" تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

التعليم بغزة تُنهي استعداداتها لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021

التعليم بغزة تُنهي استعداداتها لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021

اصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

اصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

الهدمي: الوضع في الشيخ جراح خطير ومفصلي

الهدمي: الوضع في الشيخ جراح خطير ومفصلي

قوات القمع تقتحم &#34;القسم 16&#34; في (عوفر)

قوات القمع تقتحم "القسم 16" في (عوفر)

منوعات

سمية الخشاب تثير ضجة على السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة

سمية الخشاب تثير ضجة على السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ &#34;استودعتكم الله&#34;

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ "استودعتكم الله"

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

عربي

جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب

جرس إنذار خاطئ يتسبب بهبوط اضطراري في عمان وإخلاء 144 راكب

زلزال بقوة (4.5) بمقياس ريختر يضرب الكويت

زلزال بقوة (4.5) بمقياس ريختر يضرب الكويت

رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى العسكري

رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى العسكري

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

"الأورومتوسطي": نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان