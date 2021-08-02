محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات "الداخلية" لإعلان نتائج الثانوية العامة
قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، إن المباحث العامة، سنتنشر في كافة محافظات قطاع غزة لضبط أي حالات إطلاق نار في الهواء أو مفرقعات تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة المقررة غداً صباحاً.
وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، "نتمنى أن يكون هناك انضباط من المواطنين بهذه المناسبة، وأي مخالفة للقانون سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
ودعا البزم أبناء شعبنا للإبلاغ عن أي حالات إطلاق نار في الهواء بالاتصال على الرقم المجاني للشرطة "100" أو العمليات المركزية "109".
وأعرب عن أمنيته بأن يكون غداً الثلاثاء يوم فرح وسعادة في كل بيت فلسطيني بنجاح أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة.
وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.
وأضاف عواد، وفق موقع وكالة (وفا) أن النتائج ستعلن من خلال
المــــــوقع حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.
ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.
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