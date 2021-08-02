محذراً من إطلاق النار.. البزم يكشف استعدادات "الداخلية" لإعلان نتائج الثانوية العامة

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة صباحا، عقب مؤتمر صحفي قصير تعقده الوزارة.





وأضاف عواد، وفق موقع وكالة (وفا) أن النتائج ستعلن من خلال

المــــــوقع حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.



