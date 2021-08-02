حركة الأحرار: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

خاص دنيا الوطن – رغد داودأكد ياسر خلف المتحدث بحركة الأحرار أن شروط المقاومة واضحة فيما يتعلق بموضوع الأسرى، وهي تنفيذ إجراءات كسر الحصار سواء بتوسيع مساحة الصيد وفتح المعابر ودخول المنحة القطرية، وكل ما تم الاتفاق عليه عبر الوسطاء المصريين والقطريين.وقال خلف لـ "دنيا الوطن": "نشدد على أن المقاومة لن تقبل بمماطلة الاحتلال في قضية إعمار غزة ورفع الحصار، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة وتداعيات استمرار الوضع المعيشي المتردي في قطاع غزة، ولن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك مع العدو التي فرضتها سيف القدس".وبين أن الموقف مع الاحتلال هو معركة مفتوحة على كل الجبهات، ومن الواضح أنه يسعى لاستغلال الحالة الفلسطينية والوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة للضغط على المقاومة الفلسطينية لنيل أي معلومة عن الأسرى الجنود الإسرائيليين لديها.وكان الناطق العسكري باسم الجناح العسكري لحركة (حماس) قال: "لن يتم الحصول على أيّة معلومات عن مصير الجنود، إلّا عبر دفع استحقاقاتٍ وأثمانٍ واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها".