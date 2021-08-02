دولي

طائرة "بوينغ 777-200" تهبط بسلام بعد اعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون

طائرة "بوينغ 777-200" تهبط بسلام بعد اعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون
بوينغ 777-200
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن طائرة "بوينغ 777-200"، القادمة من الولايات المتحدة هبطت بسلام في مطار بن غوريون".

وكانت القناة قالت إن عطلاً في عجلة الطائرة تسبب بإعلان حالة طوارئ في مطار بن غوريون، استعدادا لهبوط طائرة الرحلة AA052 قادمة من ميامي على متنها 190 راكبا والطاقم.

وأضافت: بأن الإعلان عن الطوارئ يشمل طواقم طبية من نجمة داود ودراجات نارية للطوارئ وسيارات إسعاف وسيارات عناية مركزة وفرق إطفاء وإنقاذ.

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