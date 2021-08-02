طائرة "بوينغ 777-200" تهبط بسلام بعد اعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون





وأضافت: بأن الإعلان عن الطوارئ يشمل طواقم طبية من نجمة داود ودراجات نارية للطوارئ وسيارات إسعاف وسيارات عناية مركزة وفرق إطفاء وإنقاذ.





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن طائرة "بوينغ 777-200"، القادمة من الولايات المتحدة هبطت بسلام في مطار بن غوريون".وكانت القناة قالت إن عطلاً في عجلة الطائرة تسبب بإعلان حالة طوارئ في مطار بن غوريون، استعدادا لهبوط طائرة الرحلة AA052 قادمة من ميامي على متنها 190 راكبا والطاقم.