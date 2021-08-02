رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى العسكري

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشاران لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي أن الغنوشي غادر المستشفى، ولم يوضحا المشكلة الصحية التي يعاني منها، والذي مكث لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.وقال أحد المستشارين: "بعد ساعات في المستشفى العسكري، عاد الغنوشي إلى بيته وهو بخير الآن"، وفق (رويترز).يذكر أن البرلمان التونسي قد أعلن سابقاً في الـ13 من تموز/ يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس (كورونا).وكان الرئيس التونسي قد أصدرت قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.