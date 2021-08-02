شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين

هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": نشهد تحركاً فلسطينياً انتصاراً للأسرى المضربين
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن - أية الملاحي
أكد حسن عبد ربه، مدير الإعلام في هيئة الأسرى، اليوم الاثنين، استمرار الأسرى في الإضراب المفتوح عن الطعام، لافتاً إلى أن منهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، والبعض الأخر منذ 18 يوماً، ومنهم أقل من ذلك، باستثناء الأسير محمد نوارة المضرب في العزل نتيجة القمع الذي تعرضه له من سجن عسقلان إلى عزل بئر السبع.

وبين عبد ربه في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن بقية الأسرى يضربون عن الطعام بسبب رفضهم للاعتقال الإداري التعسفي، وسبب تجديد الاعتقالات والقرارات الإدارية بحقهم، لافتاً إلى أنه تم رفض الالتماس المقدم بحق الأسير سالم زيدات نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم بالأمس رفض الطلب المقدم لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بحق الأسير مجاهد حامد من بلدة سلواد، وبالتالي هذا يدفع الأسرى على الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح بأن الأوضاع الصحية لكافة الأسرى المضربين عن الطعام حاليا تزداد تدهوراً يوماً بعد الآخر، وبدأت أعراض الهزلان والإعياء والإسهال الشديد والأوجاع في المعدة ونقصان الوزن والصداع الدائم على أجسادهم، بالإضافة لعزلهم في زنازين العزل الانفرادي، وتجريدهم من مقتضياتهم وأغراضهم الشخصية.

ونوه  مدير الإعلام في هيئة الأسرى، إلى أن هناك مضايقات جمة يتعرض لها المضربون عن الطعام، مؤكداً في الوقت ذاته، إنضمام الأسير أحمد رضوان حمامرة من بلدة بيت ساحور المضرب عن الطعام منذ عدة أيام وهو يقبع في زنازين العزل في معتقل النقب الصحراوي، فيما علق الأسير حسام الربعي إضرابه عن الطعام بعد أن تحول ملفه من الاعتقال الإداري إلى قضية أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم، عبد ربه بقوله: "نشهد بدايات تحرك فلسطيني جدي من قبل القوى والمؤسسات والفعاليات انتصاراً للأسرى المضربين، من خلال الفعاليات الشعبية المستمرة في مختلف محافظات الوطن.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال في تغريده له، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "إن ‏الاعتقال الإداري من قبل الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين يجب وقفه فوراً، ويحتاج إلى حملة وطنية مدعومة دولياً لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي وغير الأخلاقي".

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