بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة
تجري بلدية غزة أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في شارع الثورة غرب المدينة والتي تضررت بفعل القصف المباشر لها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بهدف تسهيل حركة السير في الشارع وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المكان.
وذكرت البلدية أنه تم البدء في تبليط المناطق المتضررة من الشارع ببلاط من نوع "انترلوك" بعد وضع طبقة من مادة "البس كورس" أسفل البلاط لصيانته بشكل أولي ومؤقت لحين توفر مشروع صيانة للشارع بشكل دائم.
وكانت البلدية قد بدأت بإجراء أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة والحيوية بهدف تسهيل حركة السير في هذه المناطق ومنها؛ شارع عمر المختار مقابل مجمع أبو خضرة، وشارع الوحدة مقابل مقابل معهد الأمل وإلى
الغرب، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) مقابل وكالة الأونروا والجامعة، وغرب شارع عون الشوا ( 8 ) من جهة شارع الرشيد.
وألحق العدوان الإسرائيلي الأخير أضراراً كبيرة في المرافق المدنية في المدينة، حيث بلغت المساحة الإجمالية للشوارع المتضررة نحو 158 ألف متر مربع من الإسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و23 ألف متر من شبكات المياه و 14 من شبكات الإنارة في الشوارع، و2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.
ودعت بلدية غزة المؤسسات الدولية لسرعة الاستجابة والتدخل لإعادة إعمار المرافق والمنشأت المدنية المتضررة، محذرةً أن التأخير في عملية إعادة الإعمار قد ينعكس سلباً على الأوضاع في المدينة وحدوث حالات غرق للشوارع في المناطق المتضررة.
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