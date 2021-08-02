بلدية غزة تجري أعمال صيانة مؤقتة في شارع الثورة

رام الله - دنيا الوطنتجري بلدية غزة أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في شارع الثورة غرب المدينة والتي تضررت بفعل القصف المباشر لها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بهدف تسهيل حركة السير في الشارع وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المكان.وذكرت البلدية أنه تم البدء في تبليط المناطق المتضررة من الشارع ببلاط من نوع "انترلوك" بعد وضع طبقة من مادة "البس كورس" أسفل البلاط لصيانته بشكل أولي ومؤقت لحين توفر مشروع صيانة للشارع بشكل دائم.وكانت البلدية قد بدأت بإجراء أعمال صيانة مؤقتة للمناطق المتضررة في الشوارع الرئيسة والحيوية بهدف تسهيل حركة السير في هذه المناطق ومنها؛ شارع عمر المختار مقابل مجمع أبو خضرة، وشارع الوحدة مقابل مقابل معهد الأمل وإلىالغرب، وشارع جمال عبد الناصر (الثلاثيني) مقابل وكالة الأونروا والجامعة، وغرب شارع عون الشوا ( 8 ) من جهة شارع الرشيد.وألحق العدوان الإسرائيلي الأخير أضراراً كبيرة في المرافق المدنية في المدينة، حيث بلغت المساحة الإجمالية للشوارع المتضررة نحو 158 ألف متر مربع من الإسفلت و54 ألف من الأرصفة بالإضافة إلى 26 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و23 ألف متر من شبكات المياه و 14 من شبكات الإنارة في الشوارع، و2850 من خطوط تصريف مياه الأمطار.ودعت بلدية غزة المؤسسات الدولية لسرعة الاستجابة والتدخل لإعادة إعمار المرافق والمنشأت المدنية المتضررة، محذرةً أن التأخير في عملية إعادة الإعمار قد ينعكس سلباً على الأوضاع في المدينة وحدوث حالات غرق للشوارع في المناطق المتضررة.