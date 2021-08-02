التعليم بغزة تُنهي استعداداتها لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم بغزة، كافة الاستعدادات لتنظيم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظات قطاع غزة، والذي سيقام بعد غد الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً في القاعة الملكية في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.وأوضح مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار أنه تم تشكيل لجنة من عدة إدارات لتنظيم الحفل بالصورة المثلى والتي تعكس جهود وزارة التربية والتعليم العالي، وتميز أبنائها المكرمين. كما تم التنسيق والتعاون مع المجلس التشريعي، ورئاسة متابعة العمل الحكومي.وأضاف النجار أنه تم تجهيز المكان وتوفير جميع الاحتياجات من مطبوعات ودعوات وعروض وفقرات فنية، وفيلمين قصيرين أحدهما عن جهود الوزارة في إنجاح التوجيهي، والآخر عن إنجازات الوزارة خلال 15 عاماً.وسيجري خلال الحفل الذي يأتي ضمن خطة الوزارة السنوية لتكريم أوائل الثانوية العامة وتشجيع التميز العلمي، منح الأوائل مكافآت مالية، ودروع تقدير لتميزهم، علاوة على تكريم المؤسسات الشريكة التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحانات وعملية التصحيح ورصد الدرجات.