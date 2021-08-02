اصابة مواطن بكسور عقب ملاحقته من مستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، مواطن بكسور عقب ملاحقته من قبل مجموعة من المستوطنين في بلدة عراق بورين جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـ"وفا"، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" لاحقت المواطن مؤمن حسام عاهد الفقيه خلال تواجده في منطقة الصومعة من أراضي عراق بورين، ما أدى إلى اصابته بكسور عقب سقوطه عن إحدى الصخور، وجرى نقله الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.وأضاف أن المستوطنين سرقوا البغل الذي يعود للمواطن الفقيه عقب ملاحقته، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين المواطنين وقوات الاحتلال.