وزارة الثقافة الفلسطينية تنعى الفنان إبراهيم قدورة

ويعتبر قدورة أحد مؤسسي فرقة فتافيت السّكر في بداية التسعينيات، وفرقة الديوان، وفرقة (البليباك)، ومؤسس لفرقة كوكتيل، كما شارك قدورة في عدة أعمال مسرحية من خلال مسرح المجد، ومسرح إجبينة، بالإضافة إلى أعمال درامية وثقافية.





وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ورفاقه وزملائه في الحركة الفنية والمسرحية.



ويذكر أن الراحل ورِيَ جثمانه الثرى يوم أمس الأول في مدافن الجزار بمسقط رأسه مدينة عكا التي ولد فيها العام 1970.







رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الثقافة الفنان إبراهيم قدورة الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية، عن عمر ناهز (51 عاماً) كرسها في خدمة الحركة الفنية والمسرحية.