مباحث التفاح والدرج ينجز قضية سرقة بقيمة 12 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنأنجزت المباحث العامة في محافظة غزة قسم التفاح والدرج شكوى واردة من مفتش تحقيق الشرطة بعد تفويض من النيابة العامة حول ملابسات شكوى سرقة التاجر" ع.ح".وأوضح النقيب يوسف ماضي رئيس قسم التفاح والدرج أنه تم التوجه لمكان السرقة وعمل كشف معاينه وبعد ذلك تبين أن السارق قام بالدخول للمكان عن طريق الباب دون وجود كسر أو اي تلفيات في المكان المذكور.وبين ماضي أنه تم حصر المشتبه بهم والتركيز حول المدعو "أ.ح" ، وإلقاء القبض عليه ومن خلال التحقيق معهاعترف المذكور بالسرقة على عدة دفعات وقيامه بالتصرف بالبضاعة وبيعها لبعض التجار.وذكر النقيب ماضي أنه تم تحويل ملف القضية والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.