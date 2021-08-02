شؤون فلسطينية

شادي عثمان لـ "دنيا الوطن": دبلوماسيون أوروبيون يشاركون بمحكمة تهجير حي الشيخ جراح

شادي عثمان لـ "دنيا الوطن": دبلوماسيون أوروبيون يشاركون بمحكمة تهجير حي الشيخ جراح
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن – أمل الكحلوت
أكد شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أن عدداً من الدبلوماسيين الأوروبيين، شاركوا اليوم الإثنين، في جلسة المحكمة العليا الاسرائيلية المنعقدة؛ للنظر في قرار تهجير أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وقال عثمان في تصريح لـ"دنيا الوطن": "مشاركة الدبلوماسيين الأوروبيين في جلسة المحكمة الإسرائيلية، رسالة سياسية تؤكد على ان الاتحاد الاوروبي يتابع امور الشيخ جراح، ويتم التعامل معهم بطريقة تحترم القانون الدولي وحق الناس في وجودهم في بيوتهم وعدم تهجيرهم".

وأشار إلى أن الاتصالات التي تتم على المستوى الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي والجانب الإسرائيلي، هدفها الأساسي هو عدم القيام بأي خطوة تجاه ترحيل السكان من منازلهم.

وتقيم (27) عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، والذين يقطنون فيها منذ عام 1956، بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية التي كانت تحكم الضفة الغربية، ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، والتي أعطت الأهالي الفلسطينيين في حي الشيخ جراح الحق في ملكيتها.

وكان فادي الهدمي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن قضية حي الشيخ جراح شرقي المدينة، وصلت إلى وضع مفصلي وخطير، بات يستدعي التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي وأن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه خلاف على عقارات ، في حين أن ما يجري هو قضية سياسية.

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