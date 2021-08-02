الرجوب: السلطة تتحمل مسؤولية وفاة "نزار بنات" ولا علاقة لعائلات الـ 14 عسكري

رام الله - دنيا الوطنتحدث الفريق جبريل الرجوب، في قضية وفاة المعارض السياسي نزار بنات، مؤكدًا أن السلطة هي من تتحمل المسؤولية.وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقد في محافظة الخليل، لإنهاء الخلاف العشائري بين عائلتي الجعبري والعويوي: إن "السلطة تتحمل مقتل نزار بنات، وأتمنى على أهله احترام قرار القضاء العسكري.وأكد أنه لا علاقة لعائلات الـ14 عسكري، الذين توجهوا لاعتقال نزار بنات، مضيفًا: "ما يقوم به الشرع والعرف سنقوم به".وأضاف الرجوب: "كان الأولى والأكرم أن يتم تأبين نزار بنات في الخليل في يومه الأربعين وليس في رام الله، وكان ممكن أن نشاركهم ذلك".وأشار إلى أن "تدويل قضية نزار بنات لن يفيدهم بشيء، وتمنى على عائلته تحكيم صوت العقل لتحصيل حقوقهم".