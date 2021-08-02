طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء الثالث من آب/أغسطس الجاري.ووفق تصريح للوزارة فإن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/26)، مشيراً إلى أن أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.