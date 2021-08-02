شؤون فلسطينية

الجهاد: تسهيلات الاحتلال هامشية ومتطلبات شعبنا أكبر بكثير

الجهاد: تسهيلات الاحتلال هامشية ومتطلبات شعبنا أكبر بكثير
خضر حبيب
خاص دنيا الوطن – رغد داود
أكد خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي أن التسهيلات التي أعلن عنها الاحتلال هي تسهيلات هامشية بسيطة لا ذكر لها، ومتطلبات الشعب الفلسطيني أكبر بكثير، وفيما يحاول الاحتلال من خلال إعلامه تضخيم هذه التسهيلات.

وقال حبيب لـ "دنيا الوطن": "إننا نطالب الاحتلال برفع الحصار الظالم الذي ضيق على الشعب الفلسطيني وجعل حياته شبه مستحيلة في قطاع غزة، وأن الحصار والعدوان وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ينجم عن ذلك".

وبيّن القيادي في الجهاد الإسلامي أن سبب مآسي ونكبات الشعب الفلسطيني سواءً في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو في أيّ مكان في العالم، هو وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي هجر الفلسطينيين من أراضيهم.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية قد نقلت عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بيت: "سنواصل محاربة الإرهاب بيد وسنحسن الظروف المعيشية في قطاع غزة بيد أخرى" حسب زعمه.

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