شؤون فلسطينية

الصحة: وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: وفاتان و111 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لتقرير كورونا في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 8، قلقيلية 2، نابلس 11، جنين 6، الخليل 9، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 72".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 6، جنين 7، الخليل 8، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 98".

وأعلنت الوزيرة وفاة مواطنين اثنين في قطاع غزة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  20 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 595,621 بينهم 418,013 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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