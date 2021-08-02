السيسي يستجيب لمناشدة أب فلسطيني من غزة لعلاج طفلته

رام الله - دنيا الوطنأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الأحد، استقبال الطفلة الفلسطينية، بيان محمود، المصابة بمرض جلدي نادر، بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة)، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.وأضافت أنه جارى إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، للبدء في تلقيها العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.ووجهت أسرة الطفلة "بيان محمود" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة استجابته عقب تلقيه حاله الطفلة، وتوجيهاته على الفور بسرعه سفر الطفلة "بيان" لتلقى العلاج في مصر وكذلك على دعمه الدائم لغزه بصفه عامة وشعبها بصفة خاصة.