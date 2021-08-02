اشتية: أبدينا كل استعداد لإيصال المساعدة القطرية للعائلات المستورة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الاثنين، أن الحكومة أبدت كل استعداد من أجل وصول المساعدة القطرية للعائلات المستورة وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وحسب كشف الاسماء الذي سيرسل من اللجنة القطرية للوزارة.وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية: "نرحب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة".وفي سياق آخر، طالب اشتية المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون ظروفا اعتقاليه قاسية وخاصة النساء والأطفال والمرضى منه، كما طالب بوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية والذين يخوض نحو سبعة عشر أسيرا منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهموحول نتائج الثانوية العامة 2021 ، قال اشتية: "تعلن نتائج الثانوية العامة غدا، وباسم مجلس الوزراء أتقدم بالتهنئة للطلبة الذين تقدموا للامتحان واجتازوه بنجاح، وأقول للذين لم يجتازوه أن هذه ليست نهاية الطريق، علينا أن نثابر في مسارات أخرى قد نتفوق بها".إلى ذلك، تقدم اشتية بالتحية لأهالي الخليل ولجنة الوفاق وأعضاء اللجنة المركزية وقوى الأمن والمحافظ الذين عملوا بتوجيه من الرئيس محمود عباس على حقن الدماء في الخليل وصولا إلى المصالحة، والاحتكام للعقل والقانون، متابعًا: "أحيّي عائلة الجعبري والعويوي على احتكامهم لروح العمل المجتمعي الفلسطيني الأصيل".