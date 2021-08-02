دولي

هجوم مسلح في نيويورك وإطلاق وابل من الرصاص

هجوم مسلح في نيويورك وإطلاق وابل من الرصاص
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة عبدالله صباح
ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسلحين أطلقا وابل من الرصاص على ثلاثة أشخاص في مدينة نيويورك، الأمر الذي أسفر عن إصابة سبعة من المارة بجروح.

وبحسب ما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، فإن المسلحين أطلقا ما لا يقل عن 37طلقة، أصابت عدداً من المارة، وأشخاصاً كانوا في موقع الهجوم، القريب من أحد صالونات الحلاقة.

وعرضت شرطة (نيويورك) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للهجوم، والذي أظهر المسلحين المقنعين، أثناء عملية إطلاق النار، والهروب من الموقع.

 

ووفق ما ذكرت الشرطة فإن المسلحين كانا يستهدفان ثلاثة رجال كانوا واقفين قرب صالون الحلاقة، يعتقد أنهم ينتمون لإحدى العصابات النشيطة في المدينة الأميركية.

وقالت الشرطة أن الجرحى من المارة هم خمسة رجال وامرأتان وتتراوح أعمار الضحايا بين 19 و 72 عاما ، وغالبية الاصابات ليست خطيرة.


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