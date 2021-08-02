مباشر | محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر في الاستئناف ضد قرار إخلاء 4 عائلات في حي الشيخ جراح

دولي

حرائق هائلة تجتاح جنوب أوروبا وتوقعات بموجة حر واسعة تبلغ ذروتها الأسبوع المقبل

حرائق هائلة تجتاح جنوب أوروبا وتوقعات بموجة حر واسعة تبلغ ذروتها الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تشهد البلدان الواقعة على البحر الأبيض المتوسط هذا الصيف، ارتفاعا كبيرا في درجات حرارة وحرائق غابات، ودمرت مناطق عدة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، مما أدى إلى إخلاء عشرات القرى والمنتجعات السياحية في بلدان عديدة جنوب أوروبا وسط توقعات بموجة حر واسعة ستبلغ ذروتها الأسبوع المقبل.

وفي اليونان، اندلع حريق ضخم في غابات غربي شبه جزيرة (بيلوبونيز) جنوبي البلاد حيث تُسابق فرق الإنقاذ الزمن للسيطرة على الحريق الذي يعتبر الثاني من نوعه خلال يومين فقط، في حين تم إخلاء 4 قرى بالقرب من مدينة (باتراس) ثالث أكبر مدن اليونان، بحسب ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

وحذرت السلطات من اتساع نطاق الحرائق الناجمة عن موجة الحر التي يتوقع أن تبلغ ذروتها الأسبوع المقبل وصولا إلى 45 درجة مئوية.

وتشهد اليونان حرائق غابات كل صيف، لكن الخبراء حذروا من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها.

وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.

 مئات الحرائق بإيطاليا

وفي إيطاليا، رصد رجال الإطفاء اندلاع أكثر من 800 حريق في أنحاء البلاد، خصوصا في الجزء الجنوبي منها، منذ السبت، وفق ما أعلنوا في تغريدة على تويتر يوم الأحد، في وقت تسجل فيه البلاد درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الأخيرة.

وجاء في التغريدة "خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذ رجال الإطفاء أكثر من 800 تدخل بينها 250 في صقلية، و130 في بوليا وكالابريا، و90 في لاتسيو (منطقة روما) و70 في كامبانيا" بينما تواصل فرق الإطفاء عملها في 3 مدن أخرى.

 وتأثرت إيطاليا في الأيام الأخيرة بارتفاع كبير في درجات الحرارة التي قاربت 40 درجة مئوية في باري (منطقة بوليا) و39 في كاتانيا وباليرمو (صقلية).

وأدت الحرارة وقلة الأمطار إلى اندلاع حرائق عديدة، قضت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات وحقول الزيتون والمحاصيل في منطقة أوريستانو، في غرب سردينيا.

وفي حين تندلع ألسنة النيران جنوبا، يعاني الشمال من عواصف رعدية شديدة وسقوط برَد، تسببت بأضرار تقدّر بعشرات ملايين اليوروهات.

وفي إسبانيا، التي طالها في منتصف يوليو/تموز حريق في محمية طبيعية على الساحل الكتالوني قرب الحدود الفرنسية الإسبانية، كان رجال الإطفاء يكافحون في نهاية الأسبوع حريقا قرب خزان (سان خوان) على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق مدريد.

أخبار ذات صلة

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و241 ألف وفاة و199 مليونا و28 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و241 ألف وفاة و199 مليونا و28 ألف إصابة

استمرار تفاقم الصورة الوبائية في إسرائيل

استمرار تفاقم الصورة الوبائية في إسرائيل

حكومة الاحتلال توافق على الموازنة العامة لعامي 2021 و2022

حكومة الاحتلال توافق على الموازنة العامة لعامي 2021 و2022

شاهد: الاعلام الإسرائيلي ينشر صوراً للسفينة المستهدفة بخليج عمان

شاهد: الاعلام الإسرائيلي ينشر صوراً للسفينة المستهدفة بخليج عمان

بينيت: لدينا دليلاً استخباراتياً يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط

بينيت: لدينا دليلاً استخباراتياً يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط

مسؤول أفغاني: مقتل 5 أشخاص في هجوم بقذائف هاون في قندهار

مسؤول أفغاني: مقتل 5 أشخاص في هجوم بقذائف هاون في قندهار

شقيقة كيم جونغ أون تحذر سيئول من تدريباتها المشتركة مع واشنطن

شقيقة كيم جونغ أون تحذر سيئول من تدريباتها المشتركة مع واشنطن

كيف سترد إسرائيل على الهجوم الذي تعرضت له السفينة في بحر عُمان؟

كيف سترد إسرائيل على الهجوم الذي تعرضت له السفينة في بحر عُمان؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسير أحمد حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

الأسير أحمد حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

رفضًا لاعتقاله الإداريّ.. الأسير أحمد حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام

رفضًا لاعتقاله الإداريّ.. الأسير أحمد حمامرة يشرع بإضراب عن الطعام

مستوطن يصيب شابًا بالرصاص خلال وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح

مستوطن يصيب شابًا بالرصاص خلال وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح

سلطة المياه تختتم المنتدى الرابع لمنح طلبة الماجستير &#34;ميدرك 2021&#34;

سلطة المياه تختتم المنتدى الرابع لمنح طلبة الماجستير "ميدرك 2021"

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد على أهمية الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى المضربين

"النضال الشعبي" تؤكد على أهمية الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى المضربين

تحت شعار &#34;لن يقفل باب مدينتنا&#34;.. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

تحت شعار "لن يقفل باب مدينتنا".. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

منوعات

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

بعد غيابها لسنوات.. ما حقيقة عودة صفاء أبو السعود للفن؟

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

نيللي كريم تكشف عن فرق العمر بينها وبين زوجها هشام عاشور

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

هل ستحتاج دلال عبد العزيز لزراعة رئة؟.. رامي رضوان يوضح

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: رامز جلال يثير الجدل برسالته لشقيقه ياسر جلال

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: حمو بيكا يحدث ضجة كبيرة بتصريحاته عن الخمر والمرض

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: بلقيس فتحي تصدم الجمهور بصوت جدتها في الغناء

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ &#34;استودعتكم الله&#34;

شاهد: أحلام تثير الجدل بقرارها المفاجئ "استودعتكم الله"

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد كيف تخطى طليق إلهام الفضالة أزمة انفصالهما

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

شاهد ماذا علق معتصم النهار بعد ظهوره كموديل في كليب نجوى كرم

شاهد: ناصيف زيتون يلفت الأنظار بعد إنقطاع الكهرباء عن المسرح

شاهد: ناصيف زيتون يلفت الأنظار بعد إنقطاع الكهرباء عن المسرح

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

"الأورومتوسطي": نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح

إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح

مصر: إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور

مصر: إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور

خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله

خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله