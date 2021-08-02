مباشر | محكمة الاحتلال تعقد جلسة للنظر في الاستئناف ضد قرار إخلاء 4 عائلات في حي الشيخ جراح

شؤون فلسطينية

مستوطن يصيب شابًا بالرصاص خلال وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح

مستوطن يصيب شابًا بالرصاص خلال وقفة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مستوطن، اليوم الاثنين، الرصاص الحي تجاه شاب قرب حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنا أطلق النار تجاه شاب عقب وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في منطقة القدم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة وسط انتشار واسع للمستوطنين بمحيط المكان.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، اليوم، جلسة استماع للنظر في الاستئناف الذي تقدم به محامو 4 عائلات في حي الشيخ جراح (الكرد، واسكافي، والجاعوني، والقاسم) ضد قرار الإخلاء، والذي جرى تقديمه قبل حوالي أشهر، ولم تعطِ محكمة الاحتلال ردها على قبول أو رفض الاستئناف.

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