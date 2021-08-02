الشيخ يطالب بحملة وطنية مدعومة دولياً لوقف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، بحملة وطنية مدعومة دولياً لوقف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وقال الشيخ في تغريده له، عبر حسابه بموقع (تويتر): إن "‏الاعتقال الاداري من قبل الحكومة الاسرائيليه للفلسطينيين يجب وقفه فورا، ويحتاج الى حملة وطنية مدعومة دوليا لإلغاء هذا الاعتقال التعسفي وغير الأخلاقي".

وناشد الشيخ المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية ان تأخذ موقف ضاغط على إسرائيل لإطلاق سراح الاسرى الإداريين من المعتقلات الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطن