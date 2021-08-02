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شؤون فلسطينية

وفاتان و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 557 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 98 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 116668 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1005 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 114563 حالة.

وبينت أن إجمالي الوفيات 1100 حالة وفاة،  فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، بالإضافة إلى اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 107092 شخصا.

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