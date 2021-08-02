عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و72 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

كتائب القسام: لن يحصل العدو على معلومة واحدة عن جنوده إلا بدفع الثمن

كتائب القسام: لن يحصل العدو على معلومة واحدة عن جنوده إلا بدفع الثمن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،  في ذكرى اختفاء الضابط الإسرائيلي هدار جولدين شرق رفح جنوب قطاع غزة أن الاحتلال لن يحصل على "معلومة واحدة" عن حياة ومصير جنوده إلا بدفع الثمن.

وكتبت الكتائب على موقعها الالكتروني:" "ومع مرور 7 أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته في طيّاتها وصندوقها الأسود من معلومات، يبقى العدو في حيرة من أمره".

وأوضحت أنه "يحاول بكل ما يملك من أجهزة تقنية واستخباراتية الوصول إلى معلومة واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى له ذلك إلا بدفع الثمن".

وقبل 7 أعوام، وبتاريخ 1 آب/ أغسطس (اليوم الـ26 من معركة العصف المأكول)- وهي تسمية المقاومة لحرب 2014 فقد الضابط هدار جولدين شرق رفح.

وكان ذلك بعد تصدي مجموعة من كتائب القسام لقوة إسرائيلية توغلت بعمق يزيد عن كيلومترين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوقع القسام في صفوف القوة الإسرائيلية المتوغلة قتلى وجرحى، واعترف الاحتلال وقتها بفقده لأحد جنوده في العملية.

وبعد سنوات عرضت الكتائب صورةً لأربعة ضباط وجنود أسرى لديها، كان من بينهم الضابط هدار جولدين.

وقال الناطق العسكري باسمها: "لن يتم الحصول على أيّة معلومات عن مصير الجنود، إلّا عبر دفع استحقاقاتٍ وأثمانٍ واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها".

أخبار ذات صلة

&#34;النضال الشعبي&#34; تؤكد على أهمية الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى المضربين

"النضال الشعبي" تؤكد على أهمية الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى المضربين

الشيخ يطالب بحملة وطنية مدعومة دولياً لوقف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

الشيخ يطالب بحملة وطنية مدعومة دولياً لوقف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال

تحت شعار &#34;لن يقفل باب مدينتنا&#34;.. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

تحت شعار "لن يقفل باب مدينتنا".. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

وفاتان و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

وفاتان و72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين بغزة

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين بغزة

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها

فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحت شعار &#34;لن يقفل باب مدينتنا&#34;.. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

تحت شعار "لن يقفل باب مدينتنا".. انطلاق 220 مخيماً صيفياً بكافة محافظات الوطن

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم أسير محرر جنوب نابلس

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها

فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها

الاحتلال يعتقل شابين شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابين شمال طولكرم

قطاع غزة: أربع إصابات بينها حالة خطيرة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات بينها حالة خطيرة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

منوعات

شاهد: ناصيف زيتون يلفت الأنظار بعد إنقطاع الكهرباء عن المسرح

شاهد: ناصيف زيتون يلفت الأنظار بعد إنقطاع الكهرباء عن المسرح

شاهد: أحمد العوضي يخطف الأنظار بأجمل لحظاته مع ياسمين عبد العزيز

شاهد: أحمد العوضي يخطف الأنظار بأجمل لحظاته مع ياسمين عبد العزيز

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه &#34;مش أنا&#34;

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه "مش أنا"

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

"الأورومتوسطي": نصف السكان فقراء ونصف المهاجرين بلا عمل في لبنان

إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح

إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح

مصر: إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور

مصر: إصابة العشرات بالاختناق إثر تسرب لغاز الكلور

خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله

خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله