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فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها

فتوح يكرم القنصل السويدي العام بمناسبة انتهاء مهامها
رام الله - دنيا الوطن
كرم المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم في مكتبه برام الله، القنصل السويدي العام جاسيكا اولسن، بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية في فلسطين.

وأشاد فتوح بالجهود التي بذلتها اولسن خلال فترة عملها في فلسطين،  ودعم بلادها المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الفلسطيني السويدي.  

وفي نفس السياق أطلع فتوح اولسن على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وممارسات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ضاربه بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.

ومن جانبها، أعربت اولسن عن شكرها وامتنانها لفتوح، ولحركة فتح على هذه اللفتة الكريمة، معبرة عن اعتزازها بالعلاقة بين بلادها وفلسطين والتي تجسدت في دعم بلادها للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

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