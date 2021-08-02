دولي

استمرار تفاقم الصورة الوبائية في إسرائيل

استمرار تفاقم الصورة الوبائية في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تفاقم الصورة الوبائية في إسرائيل، بعد رصد أمس وحتى الساعة العاشرة ليلاً، 1449 إصابةً جديدةً بفيروس (كورونا).

وتشير آخرُ المعطياتِ الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن عددَ الحالات الخطيرة بلغ 206 حالات، بينهم 43 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. 

وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره 6477، فيما حصل على الجرعة الأولى من اللقاح 5,786,728، فيما حصل على الجرعة الثانية 5,377,128.

وتدخل يومها الثاني في إسرائيل، حملةُ تطعيمِ الأشخاص البالغين (60 عاماً)، وما فوق بالجرعة الثالثة من اللَّقاح المضاد لفيروس (كورونا). 

وتظهر بيانات أصدرتها صناديق المرضى ودور المسنين ان حواليْ 38 ألفَ شخص قد أخذوا أمس الجرعة الثالثة. 

وَحَدَّدَ نحوُ 220 الفَ شخص موعدًا لتلقيها، ويزيد هذا العدد عن ربع الأشخاص الذين يتاح لهم اخذ الجرعة الثالثة حاليا.

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