حكومة الاحتلال توافق على الموازنة العامة لعامي 2021 و2022





وبموجب ذلك سيتم رصد أكثر من مليار شيكل إضافي لميزانية وزارة الصحة، لإنهاء الخلاف بين وزارتي المالية والصحة بهذا الصدد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفيما يخص الانتقادات الموجهة حول إمكانية رفع الضرائب قال بلينكوف: "نحن لا نعمل في ضريبة الدخل ولا في الشركات، الضرائب التي نهتم بها هي فقط التأثير على نمط الحياة، نريد من الجمهور استهلاك سكر أقل لكي يحافظوا على صحتهم".



وقال مدير عام وزارة المالية: "رفع الضرائب من شأنه أن يساعد الطبقات الضعيفة ولن يمس بمصالحهم".



وفي ختام مداولات ليلية، أعلن المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، رام بلينكوف صباح اليوم الاثنين، أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول كافة بنود الموازنة.