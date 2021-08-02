جيش الاحتلال يعلن اعتقال أربعة مواطنين بزعم محاولة تسللهم لمناطق الغلاف جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين، بزعم محاولة تسللهم لمناطق الغلاف من جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش تعاملت خلال الليل، مع "محاولتي تسلل للسياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف".وأضاف: "في المحاولة الأولى اعتقلت القوات فلسطينياً تسلل للغلاف وكان بحوزته قطاعة وسكين وتم تحويله للتحقيق، ووفي المحاولة الثانية اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين ضبط بحوزتهم سكّينين وتم استجوابهم في المكان".