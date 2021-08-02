حماس تصدر بياناً بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية للحركة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الاثنين، بياناً، بعد انتهاء العملية الانتخابية الداخلية للحركة كافة بجميع الأقاليم.





وأعلنت الحركة في البيان، انتخاب وتشكيل مكتبها السياسي برئاسة إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





بحمد الله وتوفيقه، أنهت لجنة الانتخابات المركزية في حركة المقاومة الإسلامية حماس الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة كافة، في جميع الأقاليم، والتي انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية، ونائبه الأخ المجاهد صالح العاروري، وإذ تثمن لجنة الانتخابات الروح العالية التي تحلى بها أبناء الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الأقاليم كافة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح المقرة في الحركة،





فإنها تغتنم هذه الفرصة لتعلن بكل الاعتزاز والفخر لأبناء حركتنا وشعبنا وأمتنا هذا الإنجاز الشوري الديمقراطي الكبير، الذي تم في ظلال انتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس، وتدعو الله عز وجل للإخوة الذين حملوا هذه الأمانة بالتوفيق والسداد لخدمة شعبهم وقضيتهم.

رام الله - دنيا الوطن