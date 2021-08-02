قطاع غزة: أربع إصابات بينها حالة خطيرة بأربعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنهما 4 إصابات متوسطة وإصابة خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.