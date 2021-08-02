شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

الطقس: استمرار الأجواء شديدة الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو حارا ً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 34-25 35-26 36-26 بيت لحم 34-25 35-26 36-26
رام الله والبيرة 33-24 34-25 35-25 طولكرم 36-26 37-27 38-27
نابلس 35-25 36-26 37-26 قلقيلية 36-26 37-27 38-27
جنين 38-26 39-27 40-27 سلفيت 34-25 35-26 36-26
طوباس 40-27 41-28 42-28 روابي 35-25 36-26 37-26
الخليل 33-24 34-25 35-25 غزه 34-27 35-28 36-28
أريحا 44-31 45-32 46-32 خانيونس 34-27 35-28 36-28
الأغوار الشمالية 42-29 43-30 44-30 رفح 35-26 36-27 37-27

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