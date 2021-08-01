مجدلاني: نثمن جهود السويد ودعمها لقضية شعبنا

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، اليوم الأحد في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل السويدي العام جاسيكا اولسن، لمناسبة انتهاء مهامها الرسمية.وقال د. مجدلاني نقدر جهود السويد ودعمها المستمر لقضية شعبنا وكذلك لمؤسسات دولة فلسطين، وسعيها لتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر الحفاظ على حل الدولتين.وثمن د. مجدلاني جهود اولسن خلال فترة عملها في فلسطين، خاصة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم بلادها المستمر في العديد من المجالات، متمنيا لها التوفيق في حياتها العملية والشخصية.