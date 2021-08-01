شؤون فلسطينية

غداً.. دعوات مقدسية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

غداً.. دعوات مقدسية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء مقدسيون وأهالي حي الشيخ جراح للتضامن معهم غدًا الاثنين، بالتزامن مع موعد محكمتهم في قضية إخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.

وتوجهت الدعوات بالتواجد والمشاركة التضامنية غدًا الاثنين 11:00 صباحاً أمام محكمة الاحتلال العليا بالتزامن مع موعد في قضية إخلاء منازلهم.

وتأتي الدعوات تزامنا مع انعقاد جلسة في محكمة الاحتلال العليا للنظر في قرار تهجير أربع عائلات من الحي وهي الكرد وإسكافي والقاسم والجاعوني بعد مصادقة ما تسمى بالمحكمة المركزيّة على قرار تهجيرهم.

وسبق أن جمدت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة قبل أيام وبشكل مؤقت قرارًا بإخلاء ثلاث عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح المهدد بالإخلاء والتهجير القسري.

ولم تحدد محكمة الاحتلال موعدَا لإصدار قرارها النهائي بشأن تلك العائلات وهي (الدجاني، حماد، والداهودي).

وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956. وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.

ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

وبدورها أكدت حركة حماس على أن مواصلة العدوان على حي الشيخ جراح عبث بصواعق التفجير في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، "إن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وتنكيله بأهل حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم إصرار منه على اللعب في النار وعبث بصواعق التفجير"

وشدد حمادة على أن مقاومة شعبنا جاهزة ومستعدة للرد على عدوان الاحتلال، وما لم تسمح به من قبل لن تسمح به لا اليوم ولا غدًا، مضيفا "فعلى الاحتلال أن يعي الدرس، وأن يكف يده عن العبث في أحياء القدس، سلوان والشيخ جراح".

أخبار ذات صلة

مجدلاني: نثمن جهود السويد ودعمها لقضية شعبنا

مجدلاني: نثمن جهود السويد ودعمها لقضية شعبنا

اندلاع حريق في مستوطنة &#34;كرمي تسور&#34; بفعل زجاجات حارقة

اندلاع حريق في مستوطنة "كرمي تسور" بفعل زجاجات حارقة

الأونروا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقعان اتفاقية تفاهم

الأونروا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقعان اتفاقية تفاهم

العالول: شعبنا لا يمكن أن يقبل بأقل من الحرية الكاملة غير منقوصة وسيستمر بنضاله

العالول: شعبنا لا يمكن أن يقبل بأقل من الحرية الكاملة غير منقوصة وسيستمر بنضاله

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها

أبو الغيط: على جمهورية تشيك مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية

أبو الغيط: على جمهورية تشيك مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية

حراس الجبل ببيتا: غداً يوم اضراب شامل للضغط على الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد

حراس الجبل ببيتا: غداً يوم اضراب شامل للضغط على الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد

سفارة فلسطين بالقاهرة وشؤون اللاجئين توزعان مساعدات على العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا

سفارة فلسطين بالقاهرة وشؤون اللاجئين توزعان مساعدات على العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نثمن جهود السويد ودعمها لقضية شعبنا

مجدلاني: نثمن جهود السويد ودعمها لقضية شعبنا

اندلاع حريق في مستوطنة &#34;كرمي تسور&#34; بفعل زجاجات حارقة

اندلاع حريق في مستوطنة "كرمي تسور" بفعل زجاجات حارقة

الأونروا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقعان اتفاقية تفاهم

الأونروا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقعان اتفاقية تفاهم

غداً.. دعوات مقدسية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

غداً.. دعوات مقدسية للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية تمهيدا للاستيلاء عليها

شؤون المرأة بغزة تعقد ورشة حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة

شؤون المرأة بغزة تعقد ورشة حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة

حماس تعيد انتخاب هنية رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة والعاروري نائباً له

حماس تعيد انتخاب هنية رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة والعاروري نائباً له

اشتية: نعمل على برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية

اشتية: نعمل على برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية

منوعات

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه &#34;مش أنا&#34;

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه "مش أنا"

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

عربي

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

الجيش المصري يعلن مقتل 89 &#34;عنصراً تكفيرياً شديد الخطورة&#34; في شمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 89 "عنصراً تكفيرياً شديد الخطورة" في شمال سيناء

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس