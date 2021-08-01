العالول: شعبنا لا يمكن أن يقبل بأقل من الحرية الكاملة غير منقوصة وسيستمر بنضاله

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، أن الشعب الفلسطيني الذي يقدم كل هذه التضحيات الكبيرة والمؤلمة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، لا يمكن أن يقبل بأقل من الحرية الكاملة غير المنقوصة، وسيستمر في نضاله للوصل إلى ذلك.جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء بالشهيدين الطفل محمد العلامي (11 عاما)، وشوكت عوض (20 عاما) في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، داعيا الله أن يتغمد الشهداء جميعا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأحبابهم الصبر والسلوان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ورافق العالول، عدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح"، وكوادرها والشبيبة.ووجه التحية لبلدة بيت أمر وأهلها الصامدين بوجه اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، الذين يوجهون بكل شجاعة مخططاته الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على أرضنا، متخذين من أهل القدس مثالا للتحدي والصمود والإصرار على التمسك بالأرض وحماية المقدسات.