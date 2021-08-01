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  • أبو الغيط يدعو جمهورية تشيك إلى مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو الغيط: على جمهورية تشيك مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية

أبو الغيط: على جمهورية تشيك مراجعة بعض مواقفها من الحقوق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تشيك إلى مراجعة بعض مواقفها الأخيرة والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المؤيدة بالقانون الدولي.

وقال أبو الغيظ خلال استقباله في مقر الجامعة العربية، وزير خارجية تشيك جاكوب كولهانيك، اليوم الأحد: "من الضروري الحفاظ على فرص حل الدولتين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واستعرض موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها جمهورية تشيك من القضية الفلسطينية سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجه، والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في إشارة الي إقدام تشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.

وأشاد الأمين العام بعلاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية تشيك ودول المنطقة العربية عموما، وهي علاقات تمتد منذ سنوات طويلة وتغطي شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.

من جانبه، أوضح الوزير التشيكي موقف بلاده المتضمن احترام أسس حل الدولتين، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار بين الطرفين في هذا الموضوع.

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