حراس الجبل ببيتا: غداً يوم اضراب شامل للضغط على الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد

رام الله - دنيا الوطنأعلن حراس الجبل في بلدة بيتا بمدينة نابلس، أن يوم غدٍ الاثنين، هو يوم اضراب شامل، ويوم غضب ومواجهة على أقرب نقطة استشهد فيها الشهيد البطل، وهي مفترق البلدة، للضغط على الاحتلال لاسترجاع جثمانه الطاهر.وقال حراس الجبل في بيان صدر عنهم، مساء اليوم الأحد: "إلى أصحاب الضمائر الحية، أهالي بلدتنا الأحرار والشرفاء والمجاهدين المناضلين، يستوجب علينا أن نقدم ما نستطيع لأجل الشهيد، كرامة له ولروحه الطاهرة؛ ولاسترجاع جثمانه الطاهر ليحتضن تراب الوطن وهذه البلدة التي ضحى من أجلها".وأضافوا في بيان لهم، مساء اليوم الأحد: "وعليه يتوجب علينا أن نضحي بالمقابل، لأجل من ضحى بروحه من أجلنا".