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سفارة فلسطين بالقاهرة وشؤون اللاجئين توزعان مساعدات على العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا

سفارة فلسطين بالقاهرة وشؤون اللاجئين توزعان مساعدات على العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
وزعت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ، صباح اليوم الأحد، مساعدات مالية طارئة للعائلات الفلسطينية القادمة من سوريا الى مصر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر السفارة اليوم، لبحث أوضاع الفلسطينيين القادمين من سوريا والوقوف على احتياجاتهم بحضور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، ودياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، ورامي المدهون، مدير عام الإعلام والدراسات و(أونروا)، واللجنة المكلفة بهم .

ووضع السفير  اللوح، أبو هولي في صورة الأوضاع التي تعيشها العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا الى مصر والجهود التي تبذلها السفارة لتخفيف معاناتهم والتواصل مع الهلال الأحمر المصري والمنظمات الدولية  لتأمين المساعدات  الطارئة لهم .

وأوضح أبو هولي أن المساعدات المالية الطارئة شملت 432 أسرة نازحة، وأن دائرة شؤون اللاجئين وسفارة دولة فلسطين ستواصلان اتصالاتها مع المنظمات الدولية لتأمين مساعدات إضافية تغطي الأسر المتبقية ، لافتاً الى أن الأولوية شملت الأسر التي تعيلها نساء كونها الأسر الأكثر احتياجًا .

وأشار الى أن المساعدات المقدمة هي مساعدات داعمة وتكميلية لما تتلقاه العائلات  الفلسطينية القادمة من سوريا من مساعدات شهرية ثابتة، مقدمة من المنظمات الدولية وخاصة منظمة الغذاء العالمي بقيمة 400 جنيه للفرد الواحد ، بالإضافة الى المساعدات الإغاثية والصحية المقدمة من الهلال الأحمر المصري .

وثمن أبو هولي، دور الحكومة المصرية لاستضافتها العائلات الفلسطينية القادمة من سوريا على أراضيها، كما وشكر الهلال الأحمر المصري على ما يقدمه من خدمات إغاثية وصحية لتلك العائلات .

وقال أبو هولي: "هناك تنسيق دائم ومتابعة مستمرة بين السفارة ودائرة شؤون اللاجئين لمتابعة قضاياهم والعمل على معالجتها مع الجهات الرسمية المختصة  في جمهورية مصر العربية".

من جهته ثمّن السفير اللوح، المتابعة والرعاية الدائمة التي يوليها السيد الرئيس محمود عباس لتخفيف معاناة أهلنا الفلسطينيين القادمين من سوريا الى مصر الذين يعانون الهجرة الثانية بعد النكبة الفلسطينية، مشيرًا إلى حرص الرئيس على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم وتيسير أمورهم الحياتية.

كما شكر السفير اللوح  دائرة شؤون اللاجئين على ما  تبذله من جهود حثيثة لتأمين متطلبات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

الجدير بالذكر أن السفارة قدّمت خلال السنوات المنصرمة مساعدات مادية وعينية وطبية للعائلات الفلسطينية الوافدة من سوريا، كما عقدت العديد من اللقاءات مع الجهات المصرية والدولية ذات الصلة لتيسير الظروف المعيشية والصحية لهم ومعالجة قضاياهم العالقة.

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