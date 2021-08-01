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محافظ الخليل يصدر تصريحاً حول قضية عائلتي الجعبري والعويوي

محافظ الخليل يصدر تصريحاً حول قضية عائلتي الجعبري والعويوي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر حبرين البكري، محافظ الخليل، مساء اليوم الأحد، تصريحاً صحفياً، حول القضية بين عائلتي الجعبري والعويوي في المدينة.

وقال البكري في تصريحه الذي نشر على صفحة المحافظة في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لازالت جهود الخيرين في محافظة الخليل مستمرة، وبالمتابعة الرئاسية بقيادة الشيخ داوود الزير"، لافتا إلى أن البوادر ايجابية لإنهاء هذه القضية.

وثنمن البكري، حالة التعاون ما بين أبناء محافظة الخليل، وقوى الأمن في إطار الحفاظ على السلم الأهلي.

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