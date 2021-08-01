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إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح

إصابات في اشتباكات مسلحة ببيروت.. والجيش اللبناني يوضح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء اليوم الأحد، خلال اشتباكات مسلحة، وقعت خلال تشييع جنازة المواطن علي شلبي، في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني، مساء يوم الأحد، بيانا كشفت فيه تفاصيل الاشـتباكات التي دارت في منطقة خلدة جنوب بيروت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الجيش: "بتاريخ 1 أغسطس 2021 حوالي الساعة 16 و30 دقيقة وأثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع".

وأضاف الجيش أن ذلك أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش سارعت إلى الانتشار في المنطقة.

وحذرت قيادة الجيش من أنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

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