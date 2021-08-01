بينيت: لدينا دليلاً استخباراتياً يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط

رام الله - دنيا الوطنأعلن نفتالي بينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عُمان مؤخرا.وقال بينت خلال اجتماع للحكومة: "الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "وعلى أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة".وانتقد بينت "تهرب إيران من تحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يؤكد أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة.وقال: "سلوك إيران العدواني خطيرا ليس فقط على إسرائيل ولكنه يضرّ أيضا بالمصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية"، على حد تعبيره.وتعرضت ناقلة نفط يشغلها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر مساء الخميس لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.ونفت طهران ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده: "اتهامات إسرائيل بضلوعنا في تفجير السفينة ادعاءات باطلة".