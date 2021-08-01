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خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله

خطيبة خاشقجي تتهم واشنطن بإخفاء أدلة مقتله
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، السلطات الأمريكية بـ"عدم الشفافية" و"إخفاء الحقائق" في جريمة قتل خطيبها.

وفي بيان صحفي، قالت جنكيز: "إذا لم تكشف الحكومة الأمريكية عما تعرفه عن تفاصيل الجريمة فإنها ستظهر أن قيم الولايات المتحدة وجميع الدول النبيلة فارغة وبلا قيمة"، بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية.

وأضافت: "يجب على حكومة الولايات المتحدة الإفراج عن جميع المعلومات التي لديها حول مقتل جمال حتى تظهر الحقيقة. لا يوجد سبب لإخفاء هذه الحقائق".

وتابعت جنكيز في بيانها: "يجب أن تقود الولايات المتحدة الطريق لمحاسبة الجناة الرئيسيين وكبار مرتكبي القتل إذا لم تفعل ذلك فإنها تسمح بتكرار هذه المأساة مرة أخرى وسيظهر أن قيم الولايات المتحدة وجميع البلدان النبيلة فارغة وبلا قيمة".

وختمت: "يجب أن نتحد جميعا الآن للتأكد أن تحقق العدالة لجمال".

وأفاد مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بأن التقييم أكد أن محمد بن سلمان وافق على قتل خاشقجي، وحدد عشرات الأشخاص السعوديين الذين يعتقد أنهم شاركوا في اغتيال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل أن يقطع جسده بمنشار عام 2018".

وقال نشطاء إن "الولايات المتحدة فشلت في نشر ما تعرفه عن الجريمة التي وقعت بحق الرجل البالغ 57 عاما الذي كان مقيما في الولايات المتحدة".

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