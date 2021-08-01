شؤون فلسطينية

شؤون المرأة بغزة تعقد ورشة حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة

شؤون المرأة بغزة تعقد ورشة حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة
خاص دنيا الوطن
عقدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، ورشة لقاء عرض ورقة تقدير موقف حول جرائم قتل النساء والتحديات وآليات التدخل المقترحة.

وقالت أميرة هارون، وكيل وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن": "في الآونة الأخيرة ظهرت أكثر من حالة قتل لنساء بغض النظر عن طبيعة كل حالة على حدا، وتستدعى أن تتحرك وزارة شؤون المرأة وبفعالية، وهي قد تحركت من قبل فهي ليست الورشة الأولى، وفي إطار التزام وزارة شؤون المرأة بأن تكون موجودة في كل الحالات وفي كل المشاكل".

وأضافت هارون: "نعمل على توفير بيئة أمنة لنساء، وعلى توفير حماية كاملة لهم ضد قتل النساء، فلا يوجد هناك مبرر لقتلهم بأي حالة من الحالات فهذه جريمة"، مشيرة إلى أنه تعمل وزارة شؤون المرأة على اتخاذ إجراءات وسياسات عملية على أرض الواقع، للقضاء على هذه المشكلة للحد من قتل النساء.

وبينت وكيل وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أن هذه الورشة تأتي لمناقشة ورقة تقدير موقف تم العمل بها في إطار مهني وموضوعي على دراسة كل حالة على حدا، وعلى التواصل والتشبيك مع الجهات ذات الصلة الحكومية، مبينة إلى أنه اليوم نعرض هذه السياسات في إطار مداخلات لكافة المؤسسات، ومداخلات لوزارة المرأة حتى تصبح هذه الإجراءات واقعاً عملياً.

وفي ختام اللقاء، أعربت عن أملها بأن نخرج للقضاء على هذه الإشكالية، وبأن تكون الحالات صفر من قتل النساء، وفي المستقبل بأن تكون الحالات قليلة من العنف على النساء والاعتداء عليهم بكافة أشكاله سواء الجريمة أو الجنح.


 


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