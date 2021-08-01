شؤون فلسطينية

حماس تعيد انتخاب هنية رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة والعاروري نائباً له

حماس تعيد انتخاب هنية رئيساً لمكتبها السياسي لدورة جديدة والعاروري نائباً له
رام الله - دنيا الوطن
أعادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انتخاب إسماعيل هنية، رئيساً لمكتبها السياسي العام، لدورة ثانية، كما انتخب صالح العاروري نائباً له، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.

وكان مجلس الشورى لحركة حماس، قد عقد اجتماعاً يوم 14 آذار/ مارس 2021، انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وأعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن المجلس.

وقد انتخب مجلس الشورى لحماس ولأول مرة، سيدة لعضوية المكتب السياسي للحركة، بالاضافة الى رئيسة الحركة النسائية.

وشملت قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة كلا من: يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وخليل الحية، نائبا له، بالاضافة الى كلا من الاعضاء نزار عوض الله، ومحمود الزهار، وروحي مشتهى، وفتحي حماد، وسامح السراج، ومروان عيسى، وصلاح البردويل، وجميلة الشنطي، وفاطمة شراب (الأخرس) كرئيسة الحركة النسائية، وغازي حمد، وإسماعيل برهوم، وسهيل الهندي، وزكريا أبو معمر، وجواد أبو شمالة، وكمال أبو عون، وعصام الدعليس، وأسامة المزيني رئيساً لمجلس شورى الحركة في  قطاع غزة، وماهر صبرة مساعد رئيس الهيئة الإدارية للحركة.

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