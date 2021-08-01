شؤون فلسطينية

اشتية: نعمل على برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية

اشتية: نعمل على برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن مديريات التربية في المحافظات ومدراءها يمثلون الحكومة والمؤسسة الوطنية، ويجب أن لا تقتصر مهامها على الجانب الفني بل تغطي الأدوار الوطنية والمجتمعية ليكون المعلم مربيا ومصلحا اجتماعيا".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، مدراء مديريات التربية والتعليم، بحضور وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني.

وشدد اشتية على أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به مدراء التربية والتعليم، داعيا الى تعزيز العمل التطوعي لدى الطلاب ووضع برامج تفاعلية مع المعلمين والطلاب وأهاليهم.

وأكد رئيس الوزراء على أن النهوض بنوعية التعليم والعملية التعليمية برمتها والانتقال من التعليم إلى التعلم، يشكل أولوية لدى الحكومة.

وبحث اشتية مع المدراء برامج لتطوير نوعية التعليم والمسيرة التعليمية، ودعاهم لعقد ورشة عقب الاجتماع لوضع تصور للنهوض بالعملية التعليمية بكافة مفاصلها على أن يتم تقديم التوصيات لمجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.

وثمن رئيس الوزراء جهود كافة طواقم وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية على أكمل وجه خلال جائحة كورونا.

من جانبهم، قدم المدراء عدد من المقترحات لتطوير عملهم، وعبروا عن تقديرهم لقرار رئيس الوزراء منح مدراء المديريات درجة مدير عام أسوة بزملائهم في الوزراء.



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