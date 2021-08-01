شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة للمقدسيين: المقاومة لن تخذلكم

فصائل المقاومة للمقدسيين: المقاومة لن تخذلكم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة والمسجد الأقصى في معركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم.

ودعت الفصائل في بيان لها اليوم الأحد، جماهير شعبنا في الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام الإسرائيليين.

وأكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

وفيما يلي نص البيان..

تتزايد اعتداءات الاحتلال وتغوّله بحق أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح ويستمر العدوان على الأهالي المهددين بالتهجير، ولم تتوقف جرائمه التي ارتقى على إثرها أربعة من شهداء شعبنا الأبرار في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية.

وعليه فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على التالي:

نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لجماهير شعبنا المنتفض في المدينة المقدسة وضفة العز والإباء التي سطر فيها أهلنا ملحمة بطولية عنوانها التحدي والصمود والتضحية والفداء.

نؤكد على تضامننا التام مع أهلنا في القدس والضفة، ونطمئنهم بأن المقاومة التي دافعت عنهم في معركة سيف القدس لن تخذلهم بإذن الله وستبقى على العهد.

ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.

نؤكد أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

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