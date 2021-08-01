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الداخلية بغزة: ماضون باتخاذ إجراءات مشددة بحق من يعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية بغزة: ماضون باتخاذ إجراءات مشددة بحق من يعرض حياة المواطنين للخطر
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأحد، لقاءً مع ممثلي الفصائل والحالات العسكرية في قطاع غزة، في إطار جهود محاصرة ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون.

وحضر اللقاء كل من مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، ومدير وحدة التنسيق الفصائلي المقدم محمد أبو جلمبو، إلى جانب ممثلي الفصائل والحالات العسكرية في قطاع غزة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني من أجل الحد من ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون، لا سيما تزامناً مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المقررة بعد غد الثلاثاء.

ووضع ممثلو وزارة الداخلية، الحضور، في صورة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، مؤكدين المضي في اتخاذ إجراءات مُشددة بحق كل من يتجاوز القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعا العميد جمال الديب ممثلي الفصائل والحالات العسكرية إلى مزيد من التعاون مع الإجراءات المتخذة في سبيل حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على حالة السكينة العامة.

بدورهم، أكد ممثلو الفصائل والحالات العسكرية على ضرورة ضبط أي حالات تجاوز منفردة، مُؤكدين أنهم أصدروا تعليمات مُشددة لعناصرهم بمنع استخدام السلاح في المناسبات.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على رفع الغطاء التنظيمي عن أي حالة تجاوز للقانون، والمصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في هذا الأمر.

وشدّد الحضور على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، ومحاصرة ظاهرة استخدام السلاح خارج إطار القانون حتى التخلص منها بشكل كامل، حماية لأرواح المواطنين ومنعاً لترويع الآمنين.

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