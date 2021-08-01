عاجل

  • فصائل المقاومة للمقدسيين: المقاومة لن تخذلكم

عربي

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس
رام الله - دنيا الوطن
قالت شاهدة من وكالة (رويترز) اليوم الأحد إن سفينتي إنقاذ انتشلتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط الليلة الماضية في عملية استغرقت ست ساعات تقريبا.

وأنقذت السفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية والسفينة "أوشن فايكينج" التابعة لمنظمة غير حكومية فرنسية المهاجرين في المياه التونسية على بعد 68 كيلومترا من ساحل شمال إفريقيا بالقرب من منشآت نفطية وسفن أخرى.

وصعد 141 من الناجين على متن "سي-ووتش 3" التي تولت قيادة العملية، بينما انتقل الباقون إلى السفينة "أوشن فايكينج".

ولم يتضح ما إذا كانت هناك وفيات أو إصابات بين المهاجرين الذين كانوا على متن القارب الخشبي المكتظ.

وقالت شاهدة من "رويترز" إن "القارب كان يسحب المياه ومحركه لا يعمل".

وأضافت أن كثيرا من المهاجرين شوهدوا وهم يقفزون من القارب ويحاولون السباحة إلى "سي-ووتش 3".

ومعظم المهاجرين من المغرب وبنغلادش ومصر وسوريا.

وخلال الشهور الماضية زادت قوارب المهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتونس إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا مع تحسن الأحوال الجوية.

أخبار ذات صلة

الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

الصحة السعودية: تسجيل 1084 إصابة جديدة بـ(كورونا) والرياض ومكة في مقدمة الإصابات

الجيش المصري يعلن مقتل 89 &#34;عنصراً تكفيرياً شديد الخطورة&#34; في شمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 89 "عنصراً تكفيرياً شديد الخطورة" في شمال سيناء

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس

الجزائر تتفق مع 13 دولة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي

الجزائر تتفق مع 13 دولة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

تونس: نقل الغنوشي إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

الأردن يغلق معبر حدودي مع سوريا

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)

تونس تسجل أول حالة بمرض (الفطر الأسود)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر بشهداء جيشها

"الديمقراطية" تدين الهجوم الإرهابي في سيناء وتعزي مصر بشهداء جيشها

&#34;الشباب والثقافة&#34; تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

"الشباب والثقافة" تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

مجدلاني: دولة فلسطين ملتزمة بإعمال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

مجدلاني: دولة فلسطين ملتزمة بإعمال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

أبو مويس يبحث مع سفير فلسطين بماليزيا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم

&#34;الخارجية&#34;: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي

"الخارجية": قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية أخلاقية من المجتمع الدولي

هيئة الأسرى: قرار وزاري بحوكمة مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة

هيئة الأسرى: قرار وزاري بحوكمة مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة

الاحتلال يخطر بهدم غرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم غرفتين زراعيتين شمال غرب بيت لحم

فصائل المقاومة تدعو جماهير شعبنا لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس

فصائل المقاومة تدعو جماهير شعبنا لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس

منوعات

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

بعد جراحة العمود الفقري.. فيفي عبده تكشف عن حالتها الصحية

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد: لميس الحديدي تثير الجدل بحديثها عن مرض ياسمين عبد العزيز

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد رد شكران مرتجى على تشبيهها بنسرين طافش

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: آيتن عامر توجه رسالة غامضة عن السحر الأسود

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه &#34;مش أنا&#34;

شاهد: تامر حسني يثير الجدل برسالته لصناع فيلمه "مش أنا"

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

شاهد: حسين فهمي يثير الجدل بقبلته لباميلا الكيك

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ما حقيقة تعاون محمد رمضان مع ممثل فيلم إباحي؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

ياسمين صبري تهدد جمهورها.. ما القصة؟

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

وفاة الفنانة انتصار الشراح في لندن

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول إطلالة لها مع خطيبها

عربي

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

إنقاذ 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ قبالة تونس

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس

مصر تدعو إلى تجنب التصعيد ضد مؤسسات الدولة في تونس

الجزائر تتفق مع 13 دولة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي

الجزائر تتفق مع 13 دولة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان

جيش الاحتلال يسرق 100 رأس ماعز جنوب لبنان